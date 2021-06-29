Азербайджанская нефть незначительно подешевела

Финансы 29 июня 2021 10:43 (UTC+04:00)
Азербайджанская нефть незначительно подешевела

БАКУ /Trend/ - Стоимость азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений «Азери – Чираг – Гюнешли» (АЧГ), на базе CIF в итальянском порту Аугуста 28 июня составила 75,56 доллара за баррель, что на 1,21 доллара меньше предыдущего показателя, сообщает во вторник Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light составила 74,87 доллара за баррель, что на 1,16 доллара меньше предыдущего показателя. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует по трубопроводам Баку – Тбилиси – Джейхан и Баку – Супса, а также по железной дороге – в грузинский порт Батуми.

Азербайджан также реализует нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку – Новороссийск. Цена на URALS с отгрузкой из порта составила 71,98 доллара за баррель, сократившись относительно предыдущего показателя на 1,05 доллара.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 28 июня составила 75,17 доллара, что на 1,27 доллара меньше предыдущего показателя.

Официальный курс на 29 июня составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

Twitter: @jafarov_zeyni

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