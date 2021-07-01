Между Азербайджаном и ЕБРР формируется потенциал для сотрудничества по новым направлениям - министр (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Между Азербайджаном и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) формируется широкий потенциал для сотрудничества по новым направлениям.
Как сообщает в четверг Trend, об этом написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.
Глава ведомства отметил, что на 30-м ежегодном заседании ЕБРР были обсуждены вопросы минимизации социально-экономических последствий коронавирусной пандемии и развития национальных экономик в постпандемический период.
"Цели, определенные в документе ЕБРР "Стратегическая и капитальная база на 2021-2025 годы", соответствуют целям, поставленным перед экономикой Азербайджана", - написал Джаббаров.
На начало июня 2021 года портфель ЕБРР по 36 проектам в Азербайджане оценивался в 1,124 миллиарда евро.
(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)
Twitter: @jafarov_zeyni