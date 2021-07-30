Темпы роста доходов банковского сектора Узбекистана снизились, несмотря на рост чистой прибыли

Темпы роста доходов банковского сектора Узбекистана снижаются, несмотря на рост чистой прибыли узбекских банков, сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Узбекистана (ЦБУ).

По данным ЦБУ, совокупная чистая прибыль банков Узбекистана в первом полугодии достигла трех триллионов сумов (282 миллиона долларов), что на 15,75 процента больше, чем в первом полугодии 2020 года.

В ЦБУ отмечают, что, несмотря на это увеличение, темпы роста доходов сектора по сравнению с началом года снижаются. В январе 2021 года финансовые учреждения заработали на 58 процентов больше, чем год назад.

Сообщается, что за шесть месяцев 2021 года финансовые учреждения Узбекистана в целом получили процентную маржу в размере 7,98 триллиона сумов (751 миллион долларов), увеличившись на 22,7 процента. Непроцентные доходы выросли почти в три раза - до 3,04 триллиона сумов (286 миллионов долларов). Оценка возможных потерь по кредитам и лизингу достигла 7,1 триллиона (668 миллионов долларов), увеличившись на 75,6 процента.

Также отмечается, что качество ссудного портфеля банков продолжает ухудшаться. По состоянию на 1 июля объем проблемных кредитов вырос до 5,6 процента. В денежном выражении просрочка составила почти 16,8 трлн сумов (1,6 млрд долларов). Для сравнения: на 1 мая доля проблемных кредитов составляла 4,4 процента, а на 1 июня она составляла 4,7 процента.

При этом самый высокий процент неработающих кредитов у Hi-Tech Bank составил 90,9 процента. За ним следуют банк «Туркистон» и «Узагроэкспортбанк» - 80,2 процента и 62,6 процента соответственно.