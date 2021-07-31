Манат на этой неделе подешевел к валютам основных стран-партнеров Азербайджана (ОБЗОР)

БАКУ /Trend/ - На этой неделе официальный курс маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.

Официальный курс маната по отношению к доллару 19 июля - 26 июля 1,7 20 июля - 27 июля 1,7 21 июля - 28 июля 1,7 22 июля 1,7 29 июля 1,7 23 июля 1,7 30 июля 1,7 Средний курс за неделю 1,7 Средний курс за неделю 1,7

По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро подешевел на 0,017 маната. Средневзвешенный курс составил 2,0106 маната за евро, соответственно, средняя цена маната к данной валюте увеличилась на 0,0076 маната (0,4 процента).

Официальный курс маната по отношению к евро 19 июля - 26 июля 2,0023 20 июля - 27 июля 2,0067 21 июля - 28 июля 2,0095 22 июля 2,0058 29 июля 2,0154 23 июля 2,0009 30 июля 2,0193 Средний курс за неделю 2,003 Средний курс за неделю 2,0106

По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к российскому рублю понизился на 0,0002 маната. Средневзвешенный курс составил 0,0231 маната за рубль, соответственно, средняя цена маната к данной валюте выросла на 0,0001 маната (0,4 процента).

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 19 июля - 26 июля 0,023 20 июля - 27 июля 0,0231 21 июля - 28 июля 0,0231 22 июля 0,023 29 июля 0,0231 23 июля 0,0231 30 июля 0,0232 Средний курс за неделю 0,023 Средний курс за неделю 0,0231

На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире понизился на 0,002 маната. Средневзвешенный курс составил 0,1991 маната за одну турецкую лиру, соответственно, средняя цена маната к данной валюте выросла на 0,00055 маната (0,3 процента).

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире 19 июля - 26 июля 0,1987 20 июля - 27 июля 0,1986 21 июля - 28 июля 0,1986 22 июля 0,1986 29 июля 0,1987 23 июля 0,1985 30 июля 0,2007 Средний курс за неделю 0,19855 Средний курс за неделю 0,1991

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

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