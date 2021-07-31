Манат на этой неделе подешевел к валютам основных стран-партнеров Азербайджана (ОБЗОР)
БАКУ /Trend/ - На этой неделе официальный курс маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.
Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару
|
19 июля
|
-
|
26 июля
|
1,7
|
20 июля
|
-
|
27 июля
|
1,7
|
21 июля
|
-
|
28 июля
|
1,7
|
22 июля
|
1,7
|
29 июля
|
1,7
|
23 июля
|
1,7
|
30 июля
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро подешевел на 0,017 маната. Средневзвешенный курс составил 2,0106 маната за евро, соответственно, средняя цена маната к данной валюте увеличилась на 0,0076 маната (0,4 процента).
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
19 июля
|
-
|
26 июля
|
2,0023
|
20 июля
|
-
|
27 июля
|
2,0067
|
21 июля
|
-
|
28 июля
|
2,0095
|
22 июля
|
2,0058
|
29 июля
|
2,0154
|
23 июля
|
2,0009
|
30 июля
|
2,0193
|
Средний курс за неделю
|
2,003
|
Средний курс за неделю
|
2,0106
По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к российскому рублю понизился на 0,0002 маната. Средневзвешенный курс составил 0,0231 маната за рубль, соответственно, средняя цена маната к данной валюте выросла на 0,0001 маната (0,4 процента).
|
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю
|
19 июля
|
-
|
26 июля
|
0,023
|
20 июля
|
-
|
27 июля
|
0,0231
|
21 июля
|
-
|
28 июля
|
0,0231
|
22 июля
|
0,023
|
29 июля
|
0,0231
|
23 июля
|
0,0231
|
30 июля
|
0,0232
|
Средний курс за неделю
|
0,023
|
Средний курс за неделю
|
0,0231
На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире понизился на 0,002 маната. Средневзвешенный курс составил 0,1991 маната за одну турецкую лиру, соответственно, средняя цена маната к данной валюте выросла на 0,00055 маната (0,3 процента).
|
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире
|
19 июля
|
-
|
26 июля
|
0,1987
|
20 июля
|
-
|
27 июля
|
0,1986
|
21 июля
|
-
|
28 июля
|
0,1986
|
22 июля
|
0,1986
|
29 июля
|
0,1987
|
23 июля
|
0,1985
|
30 июля
|
0,2007
|
Средний курс за неделю
|
0,19855
|
Средний курс за неделю
|
0,1991
(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)
Twitter: @jafarov_zeyni