На Бакинской фондовой бирже состоялся аукцион по размещению облигаций ООО Express-C

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже (БФБ) состоялся аукцион по размещению облигаций ООО Express-C.

Как сообщает в четверг Trend, размещены две тысячи облигаций номинальной стоимостью одна тысяча манатов каждая на сумму два миллиона манатов со сроком обращения два года и по годовой ставке 12,5 процента.

Отметим, что ООО сегодня впервые разместило свои облигации на БФБ.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)