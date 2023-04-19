Минфин Азербайджана выставил на торги гособлигации

БАКУ /Trend/ - 18 апреля на Бакинской фондовой бирже (БФБ) прошел аукцион по размещению государственных облигаций министерства финансов Азербайджана со сроком обращения 728 дней, передает в среду Trend со ссылкой на БФБ.

В ходе аукциона 21 инвестор подали 64 заявки в ценовом диапазоне от 86,4511 (14 процентов) до 98,6002 маната (6,76 процента).

В соответствии с решением министерства финансов цена отсечения гособлигаций была определена на уровне 97,7291 (7,24 процента), а средневзвешенная цена - 97,8725 маната (7,1606 процента).

Общая сумма заявок по номинальным ценам составила 137 914 500 манатов, а объем размещения – 45 000 000 манатов.

Дата погашения облигаций – 15 апреля 2025 года.

Напомним, что недавно Национальный депозитарный центр (НДЦ) Азербайджана в качестве платежного агента осуществил купонные выплаты по облигациям министерства финансов Азербайджана.

Согласно информации, произведены купонные выплаты на сумму 3 497 934 маната.