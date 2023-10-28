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Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

Финансы Материалы 28 октября 2023 11:08 (UTC +04:00)
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

Читайте Trend в

Гюнай Гулиева
Гюнай Гулиева
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БАКУ /Trend/ - По итогам этой недели официальный курс азербайджанского маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.

Официальный курс маната по отношению к доллару

16 октября

1,7

23 октября

1,7

17 октября

1,7

24 октября

1,7

18 октября

1,7

25 октября

1,7

19 октября

1,7

26 октября

1,7

20 октября

1,7

27 октября

1,7

Средний курс за неделю

1,7

Средний курс за неделю

1,7

По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к евро повысился на 0,0014 маната. Средневзвешенный курс повысился на 0,0074 маната и составил 1,8011 маната за евро.

Официальный курс маната по отношению к евро

16 октября

1,7893

23 октября

1.7979

17 октября

1,7931

24 октября

1.8157

18 октября

1,7978

25 октября

1.8028

19 октября

1,7907

26 октября

1.7928

20 октября

1,7978

27 октября

1.7965

Средний курс за неделю

1,7937

Средний курс за неделю

1.8011

На этой неделе официальный курс маната по отношению к российскому рублю понизился на 0,0002 маната. Средневзвешенный курс повысился на 0,0006 маната и составил 0,0180 маната за рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю

16 октября

0,0174

23 октября

0.0178

17 октября

0,0174

24 октября

0.0181

18 октября

0,0174

25 октября

0.0183

19 октября

0,0175

26 октября

0.0182

20 октября

0,0175

27 октября

0.0180

Средний курс за неделю

0,0174

Средний курс за неделю

0.0180

На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире повысился на 0,0003 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0004 маната и составил 0,0604 маната за лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире

16 октября

0,0611

23 октября

0.0606

17 октября

0,0609

24 октября

0.0605

18 октября

0,0608

25 октября

0.0604

19 октября

0,0607

26 октября

0.0604

20 октября

0,0607

27 октября

0.0603

Средний курс за неделю

0,0608

Средний курс за неделю

0.0604
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