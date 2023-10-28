Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - По итогам этой недели официальный курс азербайджанского маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.

Официальный курс маната по отношению к доллару 16 октября 1,7 23 октября 1,7 17 октября 1,7 24 октября 1,7 18 октября 1,7 25 октября 1,7 19 октября 1,7 26 октября 1,7 20 октября 1,7 27 октября 1,7 Средний курс за неделю 1,7 Средний курс за неделю 1,7

По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к евро повысился на 0,0014 маната. Средневзвешенный курс повысился на 0,0074 маната и составил 1,8011 маната за евро.

Официальный курс маната по отношению к евро 16 октября 1,7893 23 октября 1.7979 17 октября 1,7931 24 октября 1.8157 18 октября 1,7978 25 октября 1.8028 19 октября 1,7907 26 октября 1.7928 20 октября 1,7978 27 октября 1.7965 Средний курс за неделю 1,7937 Средний курс за неделю 1.8011

На этой неделе официальный курс маната по отношению к российскому рублю понизился на 0,0002 маната. Средневзвешенный курс повысился на 0,0006 маната и составил 0,0180 маната за рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 16 октября 0,0174 23 октября 0.0178 17 октября 0,0174 24 октября 0.0181 18 октября 0,0174 25 октября 0.0183 19 октября 0,0175 26 октября 0.0182 20 октября 0,0175 27 октября 0.0180 Средний курс за неделю 0,0174 Средний курс за неделю 0.0180

На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире повысился на 0,0003 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0004 маната и составил 0,0604 маната за лиру.