Денежно-кредитная политика в 2024 году будет направлена обеспечение ценовой стабильности – Цетробанк Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В 2024 году монетарная политика Центрального банка Азербайджана (ЦБА) будет направлена ​​на обеспечение ценовой стабильности в стране, то есть на удержание инфляции на низком и стабильном уровне.

Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится в заявлении ЦБА об основных направлениях денежно-кредитной политики на 2024 год.

В заявление отмечается, что основной целью денежно-кредитной политики будет удержание инфляции в целевом интервале, объявленном в "Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022-2026 годы".

"Поддерживая ценовую стабильность, ЦБ создаст условия для устойчивого роста экономики страны.

Решения по денежно-кредитной политике будут приниматься в 2024 году на основе изменения внешних и внутренних факторов инфляционной среды и обновленных макроэкономических прогнозов. Усиление смягчающих факторов и стабилизация инфляционных ожиданий дают основания прогнозировать формирование годовой инфляции в целевом диапазоне к 2024 году. Будут продолжены реформы в направлении совершенствования стратегических и операционных рамок денежно-кредитной политики и расширения коммуникационной политики денежно-кредитной политики. Эти реформы послужат усилению влияния решений денежно-кредитной политики на инфляцию", - отмечает ЦБА.

Отметим, что Центральный банк Азербайджана (ЦБА) планирует рассмотреть свою денежно-кредитную политику в 2024 году восемь раз. Решения Центробанка по параметрам процентного коридора будут обнародованы 31 января, 28 марта, 1 мая, 21 июня, 31 июля, 18 сентября, 30 октября и 18 декабря.

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