В Азербайджане будет создана система "Зеленый коридор" для расходов госбюджета

БАКУ /Trend/ - Коллегия министерства финансов Азербайджана утвердила "Правила осуществления финансовых операций через государственное казначейство и учета этих операций".

Как сообщает в субботу Trend, министр финансов Самир Шарифов подписал по этому поводу новое решение.

Согласно новому решению, минфин создаст систему "Зеленый коридор", обеспечивающую реализацию разрешительных полномочий при проведении кассовых расходных операций по ряду расходов посредством специального программного обеспечения в целях упрощения проведения финансовых операций по расходам, министерство определит перечень расходов, покрываемых системой "Зеленый коридор".

Данная система не будет распространяться на расходы, предусматривающие оплату стоимости товаров, работ, услуг на основании договора купли-продажи или гражданско-правового договора в соответствии с законом "О государственных закупках" или Гражданским кодексом. При необходимости минфин может ограничить применение системы "Зеленый коридор" на расходы, оценив возникающие риски.

Также определен порядок открытия и закрытия казначейских счетов бюджетного уровня, обеспечения поступления денежных средств в государственную казну, финансовых операций, связанных с расходами. Таким образом, реквизиты казначейских счетов будут состоять из 28 знаков и будут учитываться последние три цифры кодов административной классификации, определенных по единой бюджетной классификации, кроме того, была определена сфера применения Системы управления информацией казначейства (XİİS).

Оператор XİİS вносит смету доходов и расходов, определенную по уровням бюджета, в личные ведомости казначейских счетов органов и учреждений до 10 января каждого года. Организация может вносить изменения в личный кабинет в течение трех рабочих дней, оператор проверяет и утверждает эти изменения в течение двух рабочих дней.

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