«Freedom Holding Corp.» о перспективах сотрудничества с Азербайджаном

БАКУ /Trend/ - Диверсифицированная холдинговая компания Казахстана "Freedom Holding Corp.", осуществляющая операции по предоставлению финансовых услуг в Центральной Азии, Восточной Европе, США и на Ближнем Востоке, обозначила направления возможного сотрудничества с Азербайджаном.

Как сообщил эксклюзивно Trend главный исполнительный директор "Freedom Holding Corp." Тимур Турлов, "важнейшие направления сотрудничества с Азербайджаном — финансовая интеграция, которую нужно выстраивать между нашими банками и нашими платежными системами, интеграция между государственными сервисами государственных услуг, а также телекоммуникационное сотрудничество".

"Нас интересует проект морского кабеля связи (через Каспий), над которым ведется работа между Казахстаном и Азербайджаном. "Freedom Holding Corp" хотела бы принять участие в создании резервного кабеля", — отметил Турлов.

По его словам, холдинг пока в начале этого пути и настроен двигаться вперед. "Мы хотели бы, чтобы в течение ближайшего года появились конкретные результаты. Уверен, что чем больше будет частной инициативы, тем быстрее будет движение к успеху и прогресс", - сказал Турлов.

Отметим, что активы "Freedom Holding Corp." составляют несколько миллиардов долларов США, Тимур Турлов является мажоритарным акционером данного холдинга. Акции холдинга котируются на американской фондовой бирже, рыночная стоимость данной холдинговой компании — около шести миллиардов долларов США.

Холдинг известен своими высокими профессиональными стандартами в сфере финансовых, брокерских, банковских, страховых услуг по всему миру (услуги цифровизированы), инвестированием в экологические и социальные проекты, в проекты в сфере телекоммуникаций.

Деятельность холдинга регулируется Комиссией по ценным бумагам и биржам США.