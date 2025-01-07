Спрос на валютном аукционе ЦБ Азербайджана сократился

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) 7 января провел очередной валютный аукцион.

Об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на ЦБА.

Спрос на аукционе составил 73 миллиона долларов США (спад по сравнению с предыдущим аукционом на 4,95 процента, или 3,8 миллиона долларов) и был полностью удовлетворен.

Отметим, что на предыдущем валютном аукционе спрос составил 76,8 миллиона долларов.

Средневзвешенный обменный курс по итогам аукциона составил 1,7 AZN/1 USD.

С начала года на валютных аукционах было приобретено 7,096 миллиарда долларов. Максимальный спрос на валюту зафиксирован на аукционе, состоявшемся 13 февраля этого года – 151,1 миллиона долларов.

В январе 2024 года на валютных аукционах было приобретено 417,1, в феврале – 870,6, в марте – 498,3 в апреле - 623,4, в мае - 558,6 миллиона долларов, в июне - 581 миллион долларов, в июле - 597,1, в августе - 649,1, в сентябре - 582,87, в октябре - 738,7, в ноябре - 487,1, в декабре - 492,2 миллиона долларов.

Напомним, что в 2023 году на валютных аукционах было приобретено 3,836 миллиарда долларов.

К проведению валютных аукционов путем односторонней продажи валюты в конкурентных условиях ЦБА приступил с середины января 2017 года.

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