В Азербайджане созданы стимулы для граждан самим производить электроэнергию с помощью ВИЭ

БАКУ/Trend/ — Созданная в Азербайджане юридическая база развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ) создала стимулы для граждан страны по самостоятельному использованию солнечных панелей или других источников ВИЭ для выработки "зеленой" энергии, излишки которой могут идти в электросети и давать производителю такой электроэнергии доход.

Об этом сообщил газете "Vergilər" глава отдела управления проектами Госагентства по возобновляемым источникам энергии (AREA) при министерстве энергетики Азербайджана Джабраил Алиев, передает в четверг Trend.

"Утвержденные постановлением Кабинета министров Азербайджанской Республики от 28 сентября 2023 года №346 "Правила реализации механизма активной поддержки потребителей" разрешают физическим и юридическим лицам использовать ВИЭ для потребления до 150 кВт электроэнергии, соблюдая архитектурные и строительные нормы. В этом же документе отмечено, что разрешено производить продукцию для продажи в электросеть", — отметил Алиев.

Он уточнил, что максимальный лимит мощности, который активные потребители могут подключить к сети, определяется исходя из требований, предусмотренных в технических условиях энергоснабжающего предприятия.

"Физические или юридические лица должны обратиться в энергоснабжающую организацию и получить документ "Техническое условие активного потребителя". Являясь активным потребителем, гражданин сможет, например, установить солнечные панели мощностью до 150 кВт или другие устройства возобновляемой энергетики. В целом, все этапы механизма активной поддержки потребителей полностью отражены в разделе 2 указанных правил", — подчеркнул Алиев.

Он указал на то, что "если ежемесячная производимая лицом энергия превышает его личное потребление, то количество энергии, которую он передает в сеть, накапливается на его балансе активного потребителя и может использоваться для компенсации в последующие месяцы".

"Компенсация оформляется в конце отчетного года. И если на конец отчетного года (период с 1 января по 31 декабря календарного года) баланс активного потребителя положительный, то энергоснабжающее предприятие оплачивает стоимость остаточной электроэнергии через банковский счет активного потребителя по соответствующему оптовому курсу на текущий отчетный период", — сказал представитель AREA.

Отметим, что стоимость электроэнергии, передаваемой в сеть физическими или юридическими лицами с использованием механизма активной поддержки потребителей, должна быть оплачена по действующему оптовому тарифу, тот есть 6,6 гяпиков за один кВтч.

"Доходы от передачи электроэнергии в электросеть освобождаются от подоходного налога. Это создает дополнительные стимулы для граждан использовать экологически чистые технологии, переходить на "зеленую" энергетику и получать доход", — добавил он.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!