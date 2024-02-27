Ровшан Наджаф обсудил с вице-президентом bp снижение эмиссии парниковых газов

БАКУ /Trend/ — Тема снижения эмиссии парниковых газов и решение других экологических вопросов были в центре внимания на встрече 27 февраля президента Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) Ровшана Наджафа с исполнительным вице-президентом bp по стратегии и устойчивому развитию Джулией Керкиа, сообщает во вторник Trend.

По данным SOCAR, стороны коснулись деятельности SOCAR в экологической сфере, и в частности выполнения поставленных целей по сокращению выбросов (эмиссии парниковых газов и других выбросов) в средне- и долгосрочной перспективе, сокращению факельного сжигания в производственном процессе до нуля, выходу на нулевые выбросы метана и "Net Zero" по диоксиду углерода к 2050 году.

Была отмечена важность реализация меморандума о взаимопонимании, подписанного между SOCAR и bp в области охраны окружающей среды в декабре 2023 года, и рассмотрена работа, проделанная в этом направлении.

"На встрече было подчеркнуто, что единогласное решение о проведении COP29 в Азербайджане в 2024 году является показателем высокого доверия международного сообщества к Азербайджану", — говорится в информации SOCAR.

Стороны обменялись мнениями по "энергетическому переходу" от ископаемого топлива к чистому топливу.