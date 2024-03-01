Азербайджан смог зарекомендовать себя как источник энергетической безопасности Европы - эксперт

БАКУ /Trend/ - Азербайджан смог зарекомендовать себя как источник энергетической безопасности Европы.

Об этом в пятницу Trend заявил экономист, эксперт Фуад Ибрагимов.

Он подчеркнул, что одним из важнейших требований современности является защита окружающей среды.

"Проведение COP29 в Азербайджане имеет важное значение. Проведение подобного престижного мероприятия в нашей стране в первую очередь свидетельствует о высоком рейтинге Азербайджана. Страна многое делает для перехода на "зеленую" энергию, проводит в связи с этим исследования. Подготовлены проекты по вовлечению этих вопросов в экономический оборот в кратчайшие сроки. Важность вопроса заключается в том, что период после пандемии изменил параметры в мировом направлении. В то же время конфликты, происходящие в мире, создали условия для полного закрепления этих параметров. Государства с логистическими коридорами стали ведущей силой региона", - отметил эксперт.

Эксперт упомянул, что, успешно вовлекая традиционную энергию в экономический оборот, страна смогла зарекомендовать себя как источник энергетической безопасности Европы через определенные коридоры.

"Наряду с этим, своевременно проводя экономические обоснования вовлечения альтернативной энергии в экономический оборот в короткие сроки, определяя ее мощность, мы имеем возможность обеспечить ее экспорт через Черное море с учетом геостратегического положения региона. По этому поводу имеются сделки. Ведущие страны в этой области инвестируют в Азербайджан. В качестве примера можно привести Гарадагскую солнечную электростанцию. Станция является крупнейшей солнечной электростанцией в Прикаспийском регионе и на территории СНГ. Станция была построена за счет иностранных инвестиций. Это первая в нашей стране солнечная электростанция промышленного масштаба, реализованная с привлечением иностранных инвестиций. Эти процессы активно происходят и на других наших территориях", - добавил Ф.Ибрагимов.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!