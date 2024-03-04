IEA зафиксировало анти-рекорд по выбросам диоксида углерода в глобальной энергетике

БАКУ /Trend/ - Международное энергетическое агентство (IEA) сообщило об анти-рекорде по выбросам диоксида углерода в 2023 году в энергетическом секторе во всем мире, сообщает Trend со ссылкой на опубликованный доклад IEA.

"В 2023 году эмиссия диоксида углерода в глобальном энергетическом секторе выросла на 1,1 процента к 2022 году на 410 миллионов тонн и достигла 37,4 миллиарда тонн - печальный рекорд", - сказано в документе.

Отмечая, что в период с 2019 по 2023 годы общий объем выбросов, связанных с энергетикой, увеличился примерно на 900 миллионов тонн, İEA вместе с тем указывает на то, что "без растущего внедрения с 2019 года пяти ключевых экологически чистых энергетических технологий (солнечной фотоэлектрической, ветровой, атомной, энергий тепловых насосов и электромобилей), рост выбросов диоксида углерода был бы в три раза больше".

"Благодаря растущему внедрению экологически чистой энергии, наблюдается структурное замедление выбросов", - отмечено в исследовании.

Эксперты отмечают, что ВВП стран с развитой экономикой вырос в 2023 году на 1,7 процента, но выбросы упали на 4,5 процента (на 520 миллионов тонн), что является рекордным снижением за пределами периода рецессии.

"Снижение выбросов в странах с развитой экономикой в 2023 году было вызвано сочетанием структурных и циклических факторов, включая активное внедрение возобновляемых источников энергии, переход с угля на газ, но в некоторых странах - более слабым промышленным производством", - отмечено в отчете.

Выбросы в Китае в 2023 году выросли примерно на 565 млн тонн в 2023 году, что на сегодняшний день является самым большим увеличением в мире.

Выбросы диоксида углерода на душу населения в Китае сейчас на 15 процентов выше, чем в странах с развитой экономикой.