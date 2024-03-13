В Баку для журналистов, которые примут участие в освещении COP29, был проведен первый тренинг (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 13 марта в рамках серии тренингов для англоязычных журналистов, которые примут активное участие в освещении 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), организованных совместно Агентством развития медиа (MEDİA) и Институтом развития и дипломатии Университета АДА, был проведен первый тренинг на тему "Устойчивое развитие и изменение климата в перспективе СМИ".

Как сообщили в среду Trend в MEDİA, выступая на церемонии открытия тренинга, исполнительный директор Агентства развития медиа (MEDİA) Ахмед Исмаилов подчеркнул общечеловеческую значимость экологических вопросов, отметил, что на профессиональных СМИ лежит серьезная ответственность в этом направлении. Он упомянул о том, что СМИ в первую очередь должны уделять большое внимание экологическому просвещению, а также подчеркнул исключительную роль, которую они играют в содействии получению людьми экологической грамотности.

Исполнительный директор также довел до внимания присутствующих, что азербайджанские СМИ, пользуясь возможностями, созданными COP29, должны строить свою работу в этом направлении на основе эффективных механизмов, отвечать весомыми аргументами тем, кто, исходя из своих субъективных соображений, хочет запятнать имидж Азербайджана.

Руководитель программ повышения квалификации Института развития и дипломатии Наргиз Исмайлова отметила, что проведение в Азербайджане престижного мероприятия создаст большие возможности для эффективного донесения реалий страны до мировой общественности, этот вид тренингов, которые будут организовываться постоянно, еще больше повысит знания журналистов о COP29.

Заместитель министра энергетики Азербайджанской Республики, главный исполнительный директор COP29 по Азербайджану Эльнур Солтанов подчеркнул значимую роль представителей СМИ в защите окружающей среды, совместном принятии необходимых шагов для решения экологических проблем и повышении осведомленности о важности изменения климата в Азербайджане.

На тренинге проведенном на английском языке, Ник Медич, специалист по коммуникациям, специализирующийся на возобновляемых источниках энергии, вопросах изменения климата и устойчивости, выступил на сессиях "Научные основы изменения климата", "Возобновляемые источники энергии: технологии и развитие".

Старший научный сотрудник программы энергетики и устойчивого развития Института развития и дипломатии Университета АДА, инструктор Ахмед Гумбатов провел обширные дискуссии с представителями СМИ на сессиях "Ископаемое топливо: насколько оно вредно для окружающей среды и можем ли мы обойтись без него?", "Экономические и политические аспекты изменения климата".

В заключение инструкторы ответили на вопросы журналистов об изменении климата.

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