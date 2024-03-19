COP29 имеет важное значение с точки зрения приоритетов внешней политики Азербайджана - Заур Мамедов

БАКУ /Trend/ - COP29 имеет важное значение с точки зрения приоритетов внешней политики Азербайджана.

Об этом во вторник Trend заявил советник Академии государственного управления при Президенте Азербайджана, председатель Бакинского клуба политологов Заур Мамедов.

Он подчеркнул, что в мире существует небольшое количество глобальных платформ, которые организуют обсуждение очень актуальных и важных вопросов.

"Одна из них - мероприятия COP. В прошлом году на мероприятии COP28 в Объединенных Арабских Эмиратах возникли разногласия по ряду вопросов. Есть большая потребность и ожидания от мероприятия в Баку по их устранению. Это связано с устранением разногласий по определенным вопросам как между развитыми, так и развивающимися странами.

На COP29 в Баку есть большие шансы подписать заявление об изменении климата, будущем производстве и потреблении традиционных и альтернативных энергетических ресурсов. Проведение конференции COP29 в Баку стало возможным с согласия каждого члена международного сообщества", - отметил З.Мамедов.

По словам эксперта, известно, что в 2009 году в Копенгагене была определена цифра относительно основных целей помощи в борьбе с изменением климата между развитыми и развивающимися странами.

"Нынешняя цель состоит в том, чтобы прийти в Баку к общему знаменателю о том, какой будет цифра после 100 миллиардов долларов США. COP29 имеет чрезвычайно важное значение с точки зрения имиджа Азербайджана, приоритетов внешней политики. На мероприятии в Баку, несомненно, основными темами обсуждения станут пути решения существующих в мире вызовов и тенденции развития. В общем, взгляд всего мира будет прикован к Баку. В нашу страну приедут десятки тысяч иностранных представителей. На нашу страну ложится большая задача, с которой Азербайджан достойно справится", - добавил З.Мамедов.

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