На COP29 необходимо принять смелые решения по обязательствам по сокращению выбросов – исполнительный секретарь РКИК ООН

БАКУ/Trend/ - На конференции COP29, которая пройдет в Азербайджане в ноябре этого года, необходимо принять смелые решения по обязательствам по сокращению выбросов.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на Международный газовый союз (IGU), об этом сказал исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН по изменению климата (РКИК ООН) Саймон Стил.

Стил упомянул, что COP29 станет "конференцией возможностей", ориентированной на значительное расширение климатического финансирования.

"Финансы являются решающим фактором в мировой борьбе за климат. Легко объявлять цели, предполагая, что либо все это обойдется дешево, либо потребители и промышленность возьмут на себя все затраты для достижения целей", - отметил он.

Внештатный старший научный сотрудник Глобального энергетического центра Атлантического совета (Atlantic Council) Чарльз Эллинас в своем анализе, опубликованном IGU, заявил, что достижения COP на данный момент, особенно COP28, не будут иметь большого значения, если они не будут полностью реализованы посредством реальных действий.

"Ключом к этому является определение уровней финансирования и механизмов, необходимых для их реализации.

Энергетический переход, адаптация к климату, а также оказание помощи при стихийных бедствиях в целом требуют огромного финансирования и инвестиций, ежегодно исчисляемых триллионами долларов, чтобы превратить амбиции в действия. Реализация и финансирование должны стать ключевыми целями COP29", - добавил он.

Далее эксперт упомянул, что многосторонним банкам развития и частному сектору необходимо коллективно привлекать 2,4 триллиона долларов США ежегодно для финансирования борьбы с изменением климата.

"Но для того, чтобы добиться этого, необходимо реформировать многосторонние банки развития, чтобы обеспечить предоставление больше льготного финансирования и грантов развивающимся странам, а не долговое финансирование. Участие частного сектора потребует получения доступа к государственным рынкам капитала и обеспечения возможности использования государственных средств для устойчивых проектов. Видение Азербайджана на COP29 сосредоточено на передаче технологий, управлении водными ресурсами и обеспечении мира. Это также сигнал о том, что успех COP28 показывает, что есть смысл иметь "экспортеров ископаемого топлива под зонтиком COP"", - отметил Эллинас.

Отметим, что в ноябре этого года в Азербайджане пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря прошлого года. В течение двух недель Баку станет центром мира и примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата – это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) означает "Конференция сторон", которая является высшим законодательным органом, контролирующим реализацию Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.

X: @Lyaman_Zeyn