Азербайджан и ПРООН обсудили возможности для партнерства в рамках COP29 (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и ПРООН (Программа развития ООН) обсудили возможности для партнерства в рамках COP29

Об этом, как сообщает в пятницу Trend, написал в соцсети X министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"Во время встречи с Алессандрой Роккасальво, и.о. Постоянного представителя ПРООН в Азербайджане, наши обсуждения были посвящены повестке дня сотрудничества между организацией и нашей страной. Мы обсудили принятие финансовых механизмов для устойчивого развития, перспективы проектов, направленных на увеличение инвестиций в энергоэффективность, а также возможности для партнерства в рамках COP29", - говорится в публикации.

Отметим, что в ноябре этого года в Азербайджане пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря прошлого года. В течение двух недель Баку станет центром мира и примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата – это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) означает "Конференция сторон", которая является высшим законодательным органом, контролирующим реализацию Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.

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