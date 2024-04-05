Минэнерго Азербайджана и ВБ обсудили ускорение проекта AZURE

БАКУ/Trend/ — Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов и делегация Всемирного банка во главе со старшим специалистом по энергетике Роджером Комом Кунилом и специалистом Стефани Гил обсудили ускорение совместного проекта AZURE, связанного с интеграцией возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в сеть электропередач.

Об этом в пятницу сообщает Trend со ссылкой на пресс-релиз миэнерго.

"Были рассмотрены вопросы интеграции ВИЭ мощностью до 2 ГВт в энергосистему, возможности финансирования мероприятий по подключению к сети солнечных и ветряных электростанций мощностью 1 ГВт, которые будет строить компания "Masdar", а также подключения к энергосистеме солнечных электростанций в Азербайджане мощностью 315 МВт и 445 МВт, фундамент которых будет заложен в 2024 году. В рамках проекта AZURE отмечена важность ускорения соответствующих процессов", — говорится в сообщении.

Кроме того, на встрече были рассмотрены работы, проводимые по компоненту "Поддержка Фонда энергоэффективности и Дорожная карта Национальной программы реновации" проекта технической помощи "Энергоэффективность и климат" в рамках программы с ВБ — AZTAF, а также состоялся обмен другими аспектами повестки дня энергетического сотрудничества со Всемирным банком.

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