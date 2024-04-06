Турция привержена плану ежегодного увеличения доли ВИЭ

БАКУ /Trend/ - Турция привержена реализации планов по росту доли возобновляемых источников энергии (ВИЭ) к 2035 году, наметив ежегодный ввод пяти тысяч мегаватт новых мощностей "зеленой" энергии, начиная с 2024 года, сообщает Trend в субботу со ссылкой на "Anadolu".

По словам министра энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслана Байрактара, к 2035 году страна нацелена на создание ежегодно 5000 мегаватт новых мощностей ВИЭ, включая 3500 мегаватт солнечной энергии и 1500 мегаватт ветровой энергии в год.

"В целом, в течение 12 лет, начиная с 2024 года, суммарная мощность новых ВИЭ в Турции достигнет 60 тысяч мегаватт", - сказал он.

Отметим, что к 2035 году мощность энергосистемы Турции в целом составит 190 тысяч мегаватт (или 190 ГВт).