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Президент Ирака приглашен к участию в COP29

Зеленая экономика Материалы 24 апреля 2024 20:41 (UTC +04:00)
Президент Ирака приглашен к участию в COP29

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Президент Республики Ирак Абдель Латиф Джамал Рашид приглашен принять участие в 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в Азербайджане. Посол Азербайджана Насир Мамедов представил Президенту Ирака пригласительное письмо Президента Ильхама Алиева.

Как сообщили Trend в посольстве, Президент Ирака поблагодарил Президента Азербайджана за приглашение на COP-29.

В ходе встречи состоялся широкий обмен мнениями о дальнейших перспективах отношений между Азербайджаном и Ираком.

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