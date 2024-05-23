Азербайджан реализует планы по переходу на "зеленую" энергию - эксперт

БАКУ /Trend/ - Азербайджан, не откладывая, реализует свои планы и цели по переходу на "зеленую" энергию.

Об этом сказал Trend эколог Эльман Зейналзаде.

По его словам, развитие сферы возобновляемых источников энергии за счет иностранных инвестиций уже стало реальностью.

"Одним из основных вопросов, стоящих сегодня перед нами, является определение экспортных рынков наравне с обеспечением интеграции в сеть новых производственных мощностей, которые будут созданы", - сказал Зейналзаде.

Он отметил, что превращение освобожденных от оккупации территорий в зону "зеленой" энергии является одним из основных направлений.

"Тот факт, что эти территории обладают достаточным потенциалом возобновляемых источников энергии, позволяет развивать данную сферу. Карабахский и Восточно-Зангезурский регионы, а также Нахчыван объявлены в Азербайджане зонами "зеленой энергии". Карабах и Восточный Зангезур имеют энергетический потенциал в 7200 мегаватт солнечной и 2000 мегаватт ветровой энергии. На этих территориях формируется около 25 процентов внутренних водных ресурсов нашей страны, то есть 2 миллиарда 560 миллионов кубометров в год. На освобожденных территориях потенциал солнечной энергии приходится на Физулинский, Джебраильский, Зангиланский районы. Потенциал ветровой энергии имеется в горных районах Лачина и Кяльбаджара. Реки на наших освобожденных территориях обладают большим гидроэнергетическим потенциалом. Это такие реки, как Хакари, Баргушад", - сказал Зейналзаде.

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