В Баку с представителем ЮНЕП обсуждены "зеленые" проекты Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Между Азербайджаном и Программой ООН по окружающей среде (ЮНЕП) имеется широкий спектр вопросов для обсуждения - от снижения выбросов метана до развития агрофотоэлектрической системы, перехода на малоотходный и безотходный электротранспорт в Азербайджане.

Об этом говорилось 27 июня на встрече министра энергетики Парвиза Шахбазова с заместителем генерального секретаря ООН, исполнительным директором ЮНЕП Ингер Андерсон, сообщает Trend со ссылкой на минэнерго.

Представитель ЮНЕП дала высокую оценку тому, что Азербайджан, будучи нефтегазовой страной, проводит активную деятельность в сфере "зеленой" энергетики, присоединился к "Глобальному обязательству по метану" и проведет в ноябре COP29, что сделает страну центром борьбы с изменение климата.

"Также в ходе встречи в минэнерго были обсуждены проекты, обеспечивающие трансформацию Азербайджана в контексте возобновляемой энергетики, его вклад в "зеленые" энергетические коридоры и интерконнекторы, соединяющие производителей и потребителей "зеленой" энергии в разных регионах в рамках энергетического перехода.

Кроме того, стороны обсудили проведение в Баку в 2026 году "Всемирного дня окружающей среды".