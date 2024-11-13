COP for Hope: Нам нужна финансовая поддержка развитых стран - глава боливийской делегации

БАКУ /Trend/ - АМИ Trend представляет специальный проект под названием "COP for Hope" в рамках COP29. Этот проект предоставляет уникальную возможность прислушаться к мнению мировых лидеров, руководителей стран и передовых личностей в различных областях – политике, экономике, науке и экологии, объединившихся для достижения единой цели в борьбе с изменением климата.

Нашим очередным собеседником стал глава боливийской делегации Диего Пачеко Баланза.

Он сказал Trend, что развивающиеся страны стремятся получить 1,3 триллиона долларов в год для удовлетворения потребностей развития.

Диего Пачеко Баланза выразил надежду, что в борьбе с изменением климата будут выполнены обязательства, взятые на себя развитыми странами в рамках COP29.

"На самом деле нам нужна финансовая поддержка со стороны развитых стран. Здесь речь идет о невыполненном обязательстве в течение многих лет. Поэтому мы ждем, что все развивающиеся страны на COP29 сделают важные шаги в этом направлении. Развивающиеся страны стремятся получить 1,3 триллиона долларов в год для удовлетворения потребностей развития. Безопасность должна основываться в основном на государственном финансировании. Деньги сейчас тратятся на войны по всему миру, и это реальное политическое желание многих развитых стран", - сказал он.

Отметим, что 11 ноября в Баку стартовала 29-я сессия Конференция сторон Рамочной конвенции

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.

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