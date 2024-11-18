На COP29 состоялся форум совместных климатических инициатив НПО тюркских государств

БАКУ /Trend/ - 18 ноября в рамках COP29 в Зеленой зоне НПО из 8 стран, являющихся членами Организации тюркских государств (ОТГ) и имеющих статус наблюдателей, провели форум по совместным климатическим инициативам.

Как сообщает Trend, в форуме приняли участие представители институтов гражданского общества из Азербайджана, Турции, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Венгрии, Турецкой Республики Северного Кипра и Туркменистана.

Форум климатических инициатив тюркских стран по человеческому капиталу был организован Агентством государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджанской Республики и Азербайджанским национальным форумом НПО.

Член оргкомитета COP29, исполнительный директор Агентства государственной поддержки НПО Айгюн Алиева отметила, что впервые НПО тюркских государств начали организовываться на этом уровне для достижения общей цели.

Депутаты Рамиль Гасан, Гюльшан Пашаева подчеркнули важность совместной деятельности.

Председатель Комитета по делам гражданского общества Министерства культуры и информации Республики Казахстан Гюльбара Султанова отметила важность успешного присоединения Азербайджана к COP29 для всего тюркского мира, назвав важным событием расширение сотрудничества в этом процессе и в рамках НПО.

Председатель правления Национальной ассоциации неправительственных некоммерческих организаций Республики Узбекистан Камолиддин Ишанхокаев заявил, что в декабре этого года состоится II Форум сотрудничества узбекско-азербайджанских НПО, и это очередное проявление углубления связей.

Затем форум продолжился панельными дискуссиями.

На первой панели "Изменение климата и человеческий капитал: роль институтов гражданского общества тюркских государств", модератором которой стал председатель Общественного объединения "Общие ценности" Агиль Джамал, ответственный представитель Администрации Президента Турецкой Республики Северного Кипра по работе с НПО Латиф Акча, представитель Центра политических, экономических и социальных исследований Турции (SETA) Мустафа Джанер, председатель Ассоциации женщин и девушек Узбекистана Насиба Мирадилова, эколог из Узбекистана Буньод Абдуллаев выступили с докладами на эту тему.

На второй панели "Роль гражданского общества в привлечении молодежи к вопросам климата в тюркских государствах" заместитель председателя турецкого общества "Ешилай" Сумейя Джейлан, основатель "Фонда гражданских идей", реализующего проект Молодежного парламента Кыргызстана Эльнура Исабекова, член венгерского представительства Организации тюркских государств Давид Биро, глава Союза добровольцев Узбекистана Ширин Абидова выступила с различными презентациями.

В заключение представители тюркских государств еще раз поздравили Азербайджан как страну, которая впервые в тюркском мире смогла организовать мероприятие COP, отметив, что испытывают за это чувство гордости. Было отмечено, что за очень короткий срок проведение организационной работы на высоком уровне стало еще одной демонстрацией мощи Азербайджанского государства.

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