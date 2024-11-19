"Baku Harmoniya" станет центральной платформой, объединяющей инициативы в области сельского хозяйства - Меджнун Мамедов

БАКУ /Trend/ - "Baku Harmoniya" станет центральной платформой, объединяющей инициативы, коалиции и партнерства в области сельского хозяйства, продовольствия и водных ресурсов.

Как передает Trend во вторник, об этом сказал министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов в ходе мероприятия на тему "Запуск климатической инициативы "Baku Harmoniya" для фермеров: Расширение возможностей фермеров для обеспечения устойчивости к изменению климата".

"Сельское хозяйство – это ключевой сектор на глобальном уровне. Однако фермеры, находящиеся на передовой сельскохозяйственного производства, остаются одними из самых уязвимых перед лицом климатических изменений. Они ощущают его последствия непосредственно и зачастую немедленно. Повышение температуры, непредсказуемые осадки, деградация почв и нехватка воды ставят под угрозу их образ жизни. Однако в глобальных климатических диалогах фермеры получают слишком мало внимания. Они первыми сталкиваются с последствиями изменений климата, но часто последними получают столь необходимую поддержку. Инициатива "Baku Harmoniya" – это наша приверженность изменению этой ситуации", - отметил он.

По его словам, цели инициативы "Baku Harmoniya" просты, но крайне важны.

"Во-первых, мы стремимся разъяснить и объединить часто разрозненный ландшафт. "Baku Harmoniya" станет центральной платформой, объединяющей инициативы, коалиции и партнерства в области сельского хозяйства, продовольствия и водных ресурсов. Эта платформа предоставит фермерам практические знания, доступ к цифровым инструментам, а также возможность обмениваться лучшими практиками и инновациями со всего мира. Создавая централизованную платформу, мы наделяем фермеров знаниями и возможностями для принятия обоснованных, устойчивых решений для их ферм и будущего", - добавил он.