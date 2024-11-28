На COP29 удалось достичь амбициозных целей - посол Румынии

БАКУ/Trend/ - На COP29 удалось достичь амбициозных целей, необходимых для совместной борьбы с изменением климата.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал посол Румынии в Азербайджане Василе Соаре на приеме в честь Национального дня Румынии и 106-й годовщины Великого союза Румынии.

"На международной арене Румыния остаётся другом и надёжным партнёром Азербайджана. Она призывает продолжать усилия по созданию атмосферы мира, стабильности и безопасности на Южном Кавказе через нормализацию отношений, опираясь на принципы международного права. Мы поздравляем Азербайджан с образцовой организацией конференции COP29, в рамках которой удалось достичь амбициозных целей, необходимых для совместной борьбы с изменением климата", – отметил посол.

Он также подчеркнул, что с 2022 года Румыния и Азербайджан успешно сотрудничают в реализации проекта "зеленого" коридора.

Посол добавил, что обе страны заинтересованы в укреплении Среднего коридора, который играет роль важного связующего звена между Европой и Азией.

"За 32 года румыно-азербайджанское сотрудничество значительно продвинулось в таких сферах, как политика, дипломатия, экономика, энергетика, транспорт, культура и образование. Также активно развивается взаимодействие между обществами наших стран. Политический диалог на высоком уровне демонстрирует образцовую динамику", – подчеркнул он.