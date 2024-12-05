ЕАБР готов профинансировать проект строительства ГЭС в Кыргызстане

АЛМАТЫ /Trend/ - ЕАБР готов профинансировать проект строительства Камбаратинской ГЭС-1.

Как передает в четверг Trend, об этом сказал председатель правления Евразийского банка развития Николай Подгузов на итоговой пресс-конференции в городе Алматы Республики Казахстан.

“По этому проекту мы работаем со Всемирным банком. Мы готовы выделить деньги на техническое содействие по ТЭО. Мы также готовы выделить средства в объеме до 500 миллионов долларов на реализацию проекта", - сказал он.

Н.Подгузов отметил, что пока стоимость проекта неизвестна.

"Но думаю, что его стоимость составит от трех до четырех миллиардов долларов США", - добавил он.

Напомним, что Камбаратинская ГЭС-1 - строящаяся гидроэлектростанция в Кыргызстане на реке Нарын в Токтогульском районе Джалал-Абадской области, входит в Нарын-Сырдарьинский каскад ГЭС, являясь его верхней ступенью. Камбаратинская ГЭС-1 расположена в 14 километрах выше Камбаратинской ГЭС-2. После завершения строительства Камбаратинская ГЭС-1 станет одной из крупнейших гидроэлектростанций в Центральной Азии. Строительство станции ведётся ОАО "Электрические станции", первый гидроагрегат планируется ввести в эксплуатацию в 2028 году.