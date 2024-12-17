Проведение Азербайджаном COP29 стало показателем растущего авторитета и лидерской позиции страны - директор Госагентства

БАКУ /Trend/ - Наряду с продолжением стремительных строительных работ на освобожденных от оккупации территориях, интенсификацией процесса Великого возвращения, проведение в столице Азербайджана Баку крупнейшего в истории независимости страны глобального мероприятия – 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата стало показателем растущего авторитета и лидерской позиции государства.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал исполнительный директор Агентства развития медиа Азербайджана Ахмед Исмаилов во время выступления на конференции "Медиаграмотность", проходящей в Баку в рамках недели медиаграмотности.

Он отметил, что динамичная общественная среда Азербайджана, превращение нашего государства в центр внимания мира, в первую очередь, оказали серьезное влияние на деятельность азербайджанских медиа, создали информационную базу для повышения их профессиональной активности не только внутри страны, но и в формировании международной медийной повестки дня.

Проведение COP29 в нашей стране стало очередным проявлением роста международного авторитета Азербайджана, взятия на себя новой роли и ответственности в реализации региональных и глобальных проектов.

Создание эффективного механизма СМИ и коммуникации с точки зрения успешного освещения COP29, посвященного изменениям климата, считающегося ООН глобальной проблемой номер один в мире, полного информирования общества о сущности и значении этого мероприятия имело исключительное значение для правильного формирования общественного мнения.

Проведенный нами анализ показывает, что все медиа-субъекты Азербайджана продемонстрировали высокий профессионализм во время крупнейшего мероприятия в истории нашей независимости, не жалея сил на информационное обеспечение как местной, так и зарубежной аудитории.

Пользуясь случаем, мы еще раз поздравляем наших журналистов, которые выполнили свою профессиональную деятельность на высоком уровне во время COP29, выражаем нашу благодарность!", - отметил А.Исмаилов.

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