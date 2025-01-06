ACWA Power установила ряд солнечных панелей вблизи ВЭС "Хызы-Абшерон" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Лидер в сфере энергетического перехода и крупнейшая в мире частная компания по опреснению морской воды - ACWA Power установила солнечные панели на восьми участках вблизи строящейся ветровой электростанции "Хызы-Абшерон" мощностью 240 мегаватт.

Как сообщили в понедельник Trend в компании, эта инициатива направлена на улучшение жизни пастухов и фермеров в районах, расположенных неподалеку от деревень Ситалчай и Чайлы.

"Эти удаленные территории не подключены к основной энергетической сети, и установленные солнечные панели обеспечивают надежное и устойчивое электроснабжение", - говорится в информации.

Следует отметить, что солнечные панели преобразуют солнечный свет непосредственно в электричество, которое может храниться в батареях для последующего использования, обеспечивая более стабильное и надёжное электроснабжение. Фотовольтаические системы предлагают устойчивую альтернативу для обеспечения базовых энергетических услуг в районах, не подключенных к сети.