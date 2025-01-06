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ACWA Power установила ряд солнечных панелей вблизи ВЭС "Хызы-Абшерон" (ФОТО)

Зеленая экономика Материалы 6 января 2025 12:45 (UTC +04:00)
ACWA Power установила ряд солнечных панелей вблизи ВЭС "Хызы-Абшерон" (ФОТО)
Фото: ACWA Power

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Лидер в сфере энергетического перехода и крупнейшая в мире частная компания по опреснению морской воды - ACWA Power установила солнечные панели на восьми участках вблизи строящейся ветровой электростанции "Хызы-Абшерон" мощностью 240 мегаватт.

Как сообщили в понедельник Trend в компании, эта инициатива направлена на улучшение жизни пастухов и фермеров в районах, расположенных неподалеку от деревень Ситалчай и Чайлы.

"Эти удаленные территории не подключены к основной энергетической сети, и установленные солнечные панели обеспечивают надежное и устойчивое электроснабжение", - говорится в информации.

Следует отметить, что солнечные панели преобразуют солнечный свет непосредственно в электричество, которое может храниться в батареях для последующего использования, обеспечивая более стабильное и надёжное электроснабжение. Фотовольтаические системы предлагают устойчивую альтернативу для обеспечения базовых энергетических услуг в районах, не подключенных к сети.

ACWA Power установила ряд солнечных панелей вблизи ВЭС "Хызы-Абшерон" (ФОТО)
ACWA Power установила ряд солнечных панелей вблизи ВЭС "Хызы-Абшерон" (ФОТО)
ACWA Power установила ряд солнечных панелей вблизи ВЭС "Хызы-Абшерон" (ФОТО)
ACWA Power установила ряд солнечных панелей вблизи ВЭС "Хызы-Абшерон" (ФОТО)
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