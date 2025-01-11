Азербайджан - лидер среди стран СНГ в Индексе энергетического перехода 2024 года - Рейтинг WEF (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Азербайджан опередил все страны Содружества Независимых Государств (СНГ) и Каспийского региона в Индексе энергетического перехода 2024 года (Energy Transition Index, ETI), подготовленном Всемирным экономическим форумом (World Economic Forum - WEF), сообщает Trend.

Азербайджан занял 38-е место среди 120 стран с общим баллом 60,3, оставив позади все страны СНГ и соседние государства. Среди соседей Азербайджан обошел Армению (79-е место, 52,7 балла), Грузию (56-е место, 56,3 балла), Турцию (59-е место, 55,8 балла) и Иран (102-е место, 49,0 балла).

Азербайджан также превзошел страны Центральной Азии, такие как Казахстан (98-е место, 50,1 балла), Кыргызстан (80-е место, 52,7 балла) и Таджикистан (71-е место, 53,6 балла), что еще раз подтверждает его лидерство в Каспийском регионе. Узбекистан и Туркменистан в рейтинг не вошли.

Среднемировой показатель, по данным WEF, составляет 56,5 балла, что также значительно ниже рейтинга Азербайджана.

Лидерами рейтинга стали страны Северной Европы: Швеция заняла первое место с показателем 78,4 балла, Дания – второе место с 75,2 балла, а Финляндия – третье место с 74,5 балла.

Отметим, что Индекс энергетического перехода 2024 года предоставляет комплексную оценку энергетических систем стран на основе единой методологии, позволяя сравнивать и отслеживать прогресс.

ETI оценивает страны по двум основным показателям: эффективности системы и готовности к переходу. Эффективность системы включает такие аспекты, как энергетическая доступность, безопасность и устойчивость, а готовность к переходу анализирует факторы, включая регулирование, политическую приверженность, финансирование, инвестиции, инновации, инфраструктуру и образование. Итоговый балл страны представляет собой совокупность результатов по этим двум показателям с весами 60 и 40 процентов соответственно.

По данным WEF, большинство стран демонстрируют прогресс в энергетическом переходе. Североевропейские государства возглавляют рейтинг, а такие страны, как Китай и Бразилия, показывают значительное улучшение своих позиций.

X: @Lyaman_Zeyn