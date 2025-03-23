Ежемесячная динамика экспорта газа из Азербайджана в ЕС в 2024 году (Эксклюзив)

БАКУ/Trend/ - В 2024 году Азербайджан поставил в Европейский союз (ЕС) 11,6 млрд кубометров природного газа на общую сумму €4,35 млрд, сообщили Trend в статистическом управлении ЕС (Eurostat).
Ежемесячное распределение объема и стоимости экспорта выглядит следующим образом:
|
Месяц
|
Объем (млрд куб. м)
|
Стоимость (€)
|
Январь
|
0,989
|
369 333 936
|
Февраль
|
0,943
|
306 966 321
|
Март
|
1,002
|
302 352 995
|
Апрель
|
0,936
|
291 707 911
|
Май
|
1,007
|
328 522 529
|
Июнь
|
0,980
|
345 622 652
|
Июль
|
0,995
|
374 137 343
|
Август
|
0,748
|
266 037 440
|
Сентябрь
|
0,899
|
375 570 498
|
Октябрь
|
1,044
|
431 324 372
|
Ноябрь
|
1,010
|
452 134 548
|
Декабрь
|
1,051
|
504 713 528
|
Итого
|
11,6
|
4,35 млрд
Пик экспорта газа был зафиксирован в декабре — 1,051 млрд куб. м
на сумму €504,7 млн.
Наименьший объем поставок пришелся на август — 0,748 млрд куб. м, а выручка составила €266 млн.
Европа импортирует газ из Азербайджана по Трансадриатическому газопроводу (TAP), завершающему участку Южного газового коридора. Его первоначальная пропускная способность составляет 10 млрд кубометров в год с возможностью увеличения до 20 млрд кубометров.
X: @Lyaman_Zeyn