Россия разрешит досмотр в аэропортах по электронному билету

31 июля 2017 20:16 (UTC+04:00)

Министерство внутренних дел России согласовало подготовленный Минтрансом законопроект о прохождении досмотра в аэропортах по электронному билету, сейчас проект рассматривается в Минэкономразвития, сообщили РИА Новости в Минтрансе РФ.

Ранее на ПМЭФ министр транспорта Максим Соколов сообщал в интервью РИА Новости, что министерство рассчитывает на введение возможности прохождения досмотра в аэропорту по электронному билету с помощью смартфона до конца лета. Таким образом, не будет необходимости распечатки бумажного носителя.

"Проект приказа согласован с МВД России и в настоящее время проходит процедуру оценки регулирующего воздействия в Минэкономразвития", — сообщили в Минтрансе.

Аэропорты Московского авиационного узла имеют необходимую для этого инфраструктуру. Ранее аэропорт "Домодедово" сообщил, что начал тестирование системы Passenger Access Control (PAC), которая с помощью штрих-кода на посадочном талоне автоматически определяет сектор вылета авиапутешественника и проверяет статус рейса.

PAC позволит отказаться от печати бумажных посадочных талонов, так как все считывающие устройства в аэропорту распознают штрих-код, в том числе и с мобильных устройств.

Azernews Newspaper
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