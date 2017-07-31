Россия разрешит досмотр в аэропортах по электронному билету

Министерство внутренних дел России согласовало подготовленный Минтрансом законопроект о прохождении досмотра в аэропортах по электронному билету, сейчас проект рассматривается в Минэкономразвития, сообщили РИА Новости в Минтрансе РФ.

Ранее на ПМЭФ министр транспорта Максим Соколов сообщал в интервью РИА Новости, что министерство рассчитывает на введение возможности прохождения досмотра в аэропорту по электронному билету с помощью смартфона до конца лета. Таким образом, не будет необходимости распечатки бумажного носителя.

"Проект приказа согласован с МВД России и в настоящее время проходит процедуру оценки регулирующего воздействия в Минэкономразвития", — сообщили в Минтрансе.