Стали известны победители конкурса «Ganja Big Idea Competition» (ФОТО)

17 октября 2017 19:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Проекты, подготовленные центром инноваций и предпринимательства «Barama» Azercell Telecom для развития местных стартапов, продолжаются. Стали известны победители конкурса «Ganja Big Idea Competition», объявленного в прошлом месяце центром совместно с PASHA Bank и Азербайджанским технологическим университетом.

16 октября был проведен финал конкурса, впервые организованного в Гяндже. В финале приняли участие 10 команд. Команды, представившие свои идеи судьям, выступили с бизнес-планом в течение 10 минут.

Итак, победителями конкурса «Ganja BigIdea Competition» стали: первое место - проект “Bio Bone”, второе место - “Sevimli ixtisasım”, третье место - “Hola Dost”.

Победившие команды были награждены следующими призами:

первое место - подарочный купон на 500 манатов

второе место - подарочный купон на 300 манатов

третье место - подарочный купон на 200 манатов

В то же время успешным проектам, принявшим участие в конкурсе, центром инноваций и предпринимательства «Barama» были предложены услуги инкубации и различного рода сотрудничества.

Для информации отметим, что конкурс стартовал 11 сентября. Цель конкурса «Ganja Big Idea Competition» заключается в поиске инновационных идей в области информационных технологий, в т.ч. для мобильных приложений, интернета, программного обеспечения, игр, программ для обслуживания, корпоративного программного обеспечения, новых бизнес-моделей, услуг, роботов, информационных технологий и бытовой электроники, здравоохранения, сельского хозяйства, ненефтяного сектора и химии. Конкурс также предоставил возможность студентам из регионов развить свои бизнес-идеи и получить награды.

Отметим, что центр инноваций и предпринимательства «Barama» Azercell Telecom является проектом, созданным в 2009 году компанией Azercell с целью поддержки предпринимательства в Азербайджане. В основном "Barama", поддерживая новые начинания - стартапы и проекты, действующие в области информационных технологий, способствует их превращению в полноценные компании.

Лидер в отрасли мобильной связи Азербайджана и крупнейший инвестор вне нефтяного сектора, ООО Azercell Telecom было основано в 1996 году. Сеть компании, которая составляет 48 процентов мобильного рынка страны, охватывает 80 процентов территории страны, 99,8 процента населения. Сегодня 4,5 миллиона человек выбирают службу Azercell. Azercell внедрила в Азербайджане ряд инновационных технологий и концепций: GSM технологии, система предоплаченных мобильных услуг, 24/7 Телефонный центр, абонентская служба онлайн, GPRS/EDGE (мобильный интернет), M2M, MobilBank, концепцию офисов Azercell Express, предоставляющих три службы в одной точке, мобильную электронную услугу «АСАН Имза» и др.

В 2012 году компания Azercell представила сеть четвертого поколения LTE. Согласно результатам компании Global Wireless Solutions, проводящей исследования в сфере качества мобильной связи, а также международных систем «Opensignal» и «Testmy.net», измеряющих сетевое качество радиосигналов, сеть компании Azercell среди операторов мобильной связи Азербайджана по многим параметрам продемонстрировала самые высокие показатели.

Azernews Newspaper
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