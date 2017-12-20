Bakcell и посольство Великобритании обсудили актуальные проблемы трудоустройства людей с инвалидностью (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Компания Bakcell, первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане, и посольство Великобритании в Азербайджане оказали поддержку в проведении организованной British Council конференции, посвященной улучшению перспектив трудоустройства для людей с ограниченными возможностями здоровья, сообщает в среду мобильный оператор.

На конференции, прошедшей 19 декабря, приняли участие руководящие работники, работодатели, представители министерства труда и социальной защиты населения, а также государственных центров занятости, которые собрались вместе, чтобы выслушать выступления местных и международных экспертов и обсудить актуальные проблемы. Мероприятие привлекло внимание компаний и работодателей к вопросу трудоустройства людей с инвалидностью, и соответствующим шагам, необходимым для повышения общественной осведомленности в этой связи, а также для расширения возможностей трудоустройства для людей с ограниченными возможностями здоровья в Азербайджане.

Опытом Соединённого Королевства в этом вопросе поделился специально приглашенный на данную конференцию эксперт из Великобритании Марк Грей.

«Одним из основных направлений нашей программы корпоративной социальной ответственности Bakcell Stars является оказание поддержки людям с инвалидностью и, в особенности, детям с ограниченными возможностями здоровья в получении хорошего образования и подготовки, направленной на улучшение навыков готовности к работе и на повышение их способности к трудоустройству. Компания Bakcell всегда поддерживает детей с физической и эмоциональной инвалидностью, и мы делаем всё возможное, чтобы помочь им стать равноправными членами общества» - отметила Сухейла Джафарова, руководитель отдела по связям с общественностью и корпоративным коммуникациям компании Bakcell.

«Работа British Council сфокусирована на построении значимых, прочных и уважительных отношений среди людей из различных культур. Однако мы не смогли бы добиться хороших результатов в этом деле, если бы не имели приверженности к равенству, интеграции и не ценили бы разнообразие. Программа по улучшению навыков, необходимых для трудоустройства людей с ограниченными возможностями здоровья, будет включать в себя целый комплекс мер, в том числе по их позиционированию среди работодателей в качестве потенциальных и качественных трудовых ресурсов. Благодаря участию в программе, молодые люди с ограниченными возможностями здоровья смогут улучшить свои навыки и знания в тех сферах, которые помогут им стать более востребованными на рынке труда», - отметила Элизабет Уайт, глава представительства British Сouncil в Азербайджане.

Будучи одной из крупнейших компаний в Азербайджане, Bakcell с гордостью выполняет свои функции социально-ответственного корпоративного гражданина страны. В рамках широкомасштабной стратегии корпоративной социальной ответственности, компания Bakcell работала и продолжает работать совместно с хорошо известными и успешными благотворительными организациями, оказывая помощь детям, нуждающимся в особой опеке. Компания была неоднократно награждена за успешное осуществление проектов направленных на оказание поддержки детям, нуждающимся в особой опеке и их интеграции в общество. Bakcell активно поддерживает проведение обучающих курсов и семинаров для детей с инвалидностью на такие темы как прохождение собеседования, составление резюме, развитие карьеры, бухгалтерия и др.

Компания Bakсell, первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане, предлагает широкий спектр продуктов и услуг для современных пользователей мобильной связи. Под торговой маркой Sür@, Bakcell предоставляет лучшие в своем классе услуги мобильного интернета 3G и 4G.

Будучи крупнейшим инвестором ненефтяного сектора страны, компания Bakcell продолжает вкладывать значительные инвестиции в экономику Азербайджана, инвестируя в самые современные телекоммуникационные технологии, а также в людей, обслуживающих абонентов компании.

Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах Bakcell, пожалуйста, посетите www.bakcell.com или позвоните по номеру 555. Для ознакомления с пресс-релизами, посетите www.bakcell.com/az/news (или www.bakcell.com/en/news для пресс-релизов на английском языке).

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