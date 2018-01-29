Размер арендной платы за использование инфраструктуры связи Азербайджана будет пересмотрен

БАКУ /Trend/ - Интернет-сервис провайдеры обратились в министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана касательно пересмотра тарифов на содержание оборудования в телекоммуникационных узлах государственных операторов связи, сказал Trend источник на телекоммуникационном рынке страны.

По словам собеседника агентства, ведомство выразило готовность рассмотреть данный вопрос после завершения соответствующих работ, проводимых в соответствии с указом главы государства о некоторых мерах по усовершенствованию управления в сфере транспорта, связи и высоких технологий.

Речь идет о пересмотре тарифов на прокладку оптических линий, аренду широкополосных портов, на использование кабельно-канализационных сооружений (ККС) и так далее. Тарифная политика в этой области регулируется государством, однако расценки, установленные госоператорами связи, чрезмерно высоки.

В настоящее время плата за аренду помещения на АТС площадью 0,6 квадратных метра, не считая других расходов, обходится провайдерам в 210 манатов, прокладка одного километра кабеля - примерно 3,5 тысячи манатов, что почти в два раза выше реальной стоимости подобного вида работ. Кроме того, годовая арендная плата за использование инфраструктуры ККС обходится каждому провайдеру в 1,2 тысячи манатов. Поставщики интернет-услуг считают, что для развития частного бизнеса необходимо в разы снизить тарифы.

Официальный курс на 29 января составляет 1,7001 AZN/USD.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @h_veliyev

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