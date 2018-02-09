Почта Азербайджана обнародовала объем транзита товаров е-торговли

БАКУ /Trend/ - По итогам 2017 года в транзитном центре ООО Azerpoct было переработано и отправлено в 17 стран свыше 4,34 миллиона отправлений общим весом свыше 374 тысячи килограммов, сообщает пятницу ООО.

Из общего числа обработанной корреспонденции свыше 527 тысяч были заказными, а более 3,81 миллиона - мелкие пакеты.

Почтовый оператор осуществил их доставку в США, Германию, Австрию, Беларусь, Великобританию, Чехию, Францию, Индию, Иран, Израиль, Италию, Испанию, Люксембург, Нидерланды, Россию, Турцию и в Украину.

Доставленные в страну почтовые отправления были заказаны на электронных торговых площадках Китая. Azerpoct занимается их обработкой и отправкой в другие страны. С этой целью Azerpoct сотрудничает с компанией Silk Way, которая обладает широкими возможностями в сфере авиаперевозок.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @h_veliyev

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