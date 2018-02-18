Почта Азербайджана создаст собственную платформу е-коммерции

18 февраля 2018 08:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Почтовый оператор Азербайджана ООО Azerpoct планирует создать собственную платформу электронной коммерции, сказали Trend в ООО.

По словам собеседника агентства, переговоры по реализации проекта ведутся со специализированными компаниями из России, Украины и Казахстана.

"Речь идет о компаниях, предлагающих услуги по созданию платформ электронной коммерции. Создание электронной платформы включено в план мероприятий предприятия на 2018-2020 годы. План мероприятий составлен на основе стратегической дорожной карты по развитию ИКТ, где ключевыми и приоритетными вопросами являются развитие услуг интернет-банкинга, мобильного банкинга и в целом популяризация безналичных платежей. Являясь госструктурой, Azerpoct должна поддерживать поставленные цели и наша главная задача состоит в том, чтобы создать эту платформу", - сказали в ООО.

Параллельно с этим, как сказали в ООО, ведутся также переговоры о возможности подключения Azerpoct к проекту е-коммерции турецкого почтового оператора epttavm.com.

"Сегодня все операции по купле и продаже через платформу epttavm.com осуществляется исключительно внутри Турции, также как логистика и доставка заказов. Суть проводимых нами переговоров с турецким почтовым оператором заключается в том, чтобы платежные карты Azerpoct можно было использовать для покупок через эту платформу, а также, чтобы заказанные товары можно было бы доставлять в Азербайджан", - сказали в ООО.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @h_veliyev

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