Казахстан внедряет цифровую систему документооборота в области авиаперевозок

В Комитете гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию Казахстана вышли на завершающий этап реализации проекта внедрения информационной системы безбумажного документооборота в области грузовых авиаперевозок e-freight, передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Состоялись прямые переговоры с частным партнером по согласованию Договора ГЧП в рамках проекта внедрения информационной системы безбумажного документооборота в области грузовых авиаперевозок e-freight. Согласно законодательству в сфере ГЧП данный этап является одним из завершающих, ранее по проекту были пройдены все стадии реализации - разработана концепция проекта, получены согласования заинтересованных сторон и положительное экономическое заключение Министерства национальной экономики РК», - говорится в сообщении.

Проект e-freight направлен на значительное улучшение эффективности грузоперевозок воздушным транспортом и сокращение времени и расходов. Он позволяет сократить время обработки груза с 1 дня до 1 часа. Данный проект является одним из приоритетных в рамках инициатив по цифровизации отраслей экономики. Отличительной особенностью реализуемого проекта является то, что он полностью финансируется за счет частных инвестиций без нагрузки на государственный бюджет, государство лишь предоставляет доступ к соответствующим базам данных.

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