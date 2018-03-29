Казахстан внедряет цифровую систему документооборота в области авиаперевозок

29 марта 2018 14:23 (UTC+04:00)

В Комитете гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию Казахстана вышли на завершающий этап реализации проекта внедрения информационной системы безбумажного документооборота в области грузовых авиаперевозок e-freight, передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Состоялись прямые переговоры с частным партнером по согласованию Договора ГЧП в рамках проекта внедрения информационной системы безбумажного документооборота в области грузовых авиаперевозок e-freight. Согласно законодательству в сфере ГЧП данный этап является одним из завершающих, ранее по проекту были пройдены все стадии реализации - разработана концепция проекта, получены согласования заинтересованных сторон и положительное экономическое заключение Министерства национальной экономики РК», - говорится в сообщении.

Проект e-freight направлен на значительное улучшение эффективности грузоперевозок воздушным транспортом и сокращение времени и расходов. Он позволяет сократить время обработки груза с 1 дня до 1 часа. Данный проект является одним из приоритетных в рамках инициатив по цифровизации отраслей экономики. Отличительной особенностью реализуемого проекта является то, что он полностью финансируется за счет частных инвестиций без нагрузки на государственный бюджет, государство лишь предоставляет доступ к соответствующим базам данных.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Казахстан начал экспорт баранины в Китай
Бизнес 12:41
Инвестиции в обрабатывающую промышленность Казахстана выросли в 2 раза
Бизнес 11:11
Кыргызстан продолжает цифровую трансформацию страны
ИКТ 11:03
Из нефти казахстанского месторождения произведено 1,5 млн. тонн серы
Энергетика 09:29
На Казахстанской фондовой бирже завершились дневные валютные торги
Бизнес 28 марта 15:17
Каспийский трубопроводный консорциум объявляет тендер на модификацию систем загазованности
Тендеры 28 марта 14:39
В Казахстане планируют освоить 4 нефтяных месторождения
Энергетика 28 марта 12:55
Индикатор рынка межбанковских депозитов остается стабильным
Бизнес 28 марта 10:30
Увеличился объем инвестиций в сельское хозяйство Казахстана
Бизнес 28 марта 10:07
Казахстан огласил объем доходов от продажи госсобственности
Бизнес 27 марта 20:53
Казахстанский тенге продолжает дорожать по отношению к доллару США
Бизнес 27 марта 16:54
Китай планирует сократить маршрут транспортировки грузов в Азербайджан
Бизнес 27 марта 15:37
Каспийский трубопроводный консорциум объявляет тендер
Тендеры 27 марта 13:09
Астана вошла в рейтинг глобальных финансовых центров
Бизнес 27 марта 11:50
Главы МИД государств Центральной Азии встретились с верховным представителем ЕС
Узбекистан 27 марта 10:44
Значение индикатора KazPrime остается стабильным
Бизнес 27 марта 10:31
Китай увеличит импорт продукции из Казахстана
Бизнес 27 марта 09:56
Генсек ЮНВТО: У Казахстана - безграничные возможности для приключенческого туризма
Казахстан 27 марта 01:20