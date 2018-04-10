Отели Баку запустили мобильный интернет для туристов

БАКУ /Trend/ - Ряд столичных отелей запустил сервис «WokiFi», который позволяет туристам арендовать портативные 3G/4G Wi-Fi роутеры для повсеместного доступа к сети интернет, сообщили Trend во вторник в компании Simbrella.
Как сказали в компании, проект реализуется совместно с мобильным оператором Azerfon (торговая марка Nar), Бюро конгрессов Азербайджана при поддержке министерства транспорта, связи и высоких технологий и министерства культуры и туризма Азербайджана.
В настоящее время сервис WokiFi предлагается в отелях Sultan Inn Boutique Hotel, Seven Rooms Boutique Hotel, Sahil Hostel&Hotel, Boulevard Side Hotel и Excelsior Hotel&Spa Baku.
«Интернет-трафик, который мы получаем у оператора Nar, распределяется по отелям через нашу программно-аппаратную платформу. Каждый отель вправе самостоятельно формировать собственную ценовую политику за данную услугу и предлагать различные пакеты. Например, сейчас отелями практикуется три тарифных плана по цене три, пять и 10 долларов, в которые включены соответственно 300 мегабайт, 500 мегабайт и один гигабайт интернет-трафика. Предлагаемые пакеты действительны в течение одного дня», - сказали в компании.
Было отмечено, что турист при подключении к сети интернет через роутер автоматически перенаправляется на страницу отеля, где может заказать необходимый тарифный пакет. При этом стоимость заказанных пакетов включается в общую стоимость проживания в отеле.
«Преимуществом сервиса «WokiFi» является то, что доступ к сети интернет у туриста всегда под рукой, куда бы он ни поехал внутри страны. При этом к каждому устройству могут подключиться от пяти до 10 человек», - сказали в компании.
(Автор: Гусейн Велиев)
Твиттер: @h_veliyev
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