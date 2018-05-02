Номер службы поддержки «Şəbəkə» почты Азербайджана переведен в единый Call-центр

2 мая 2018 11:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Номер службы поддержки «123» центра обслуживания граждан – «Şəbəkə» переведен в единый Call-центр службы поддержки «155», сообщили Trend в среду в центре.

По словам собеседника агентства, по номеру «123» еще будут некоторое время обрабатываться запросы граждан, после чего его работа будет полностью приостановлена.

Единый Call-центр «155» в настоящее время обрабатывает запросы (на азербайджанском, русском и английском языках) по услугам телефонной связи, интернет, почтовым и финансовым услугам.

В ближайшее время в единый Call-центр предусматривается интеграция номеров справочных служб ООО Aztelekom и информационно-вычислительного центра - «157».

В перспективе предусматривается подключение к Call-центру тех структурных подразделений министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана, которые имеют собственные центры по работе с клиентами.

(Автор: Гусейн Велиев)

Твиттер: @h_veliyev

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