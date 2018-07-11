LG поможет Узбекистану создать электронную библиотеку

11 июля 2018 09:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В рамках реализации проекта «Национальная общеобразовательная электронная библиотека» корейская компания LG СNS организовала семинар в Корее, в ходе которого сотрудники Национальной библиотеки Узбекистана имени Алишера Навои, УзАПИ и Мининфокома ознакомятся с корейским опытом по созданию и введению электронной библиотеки. Семинар проходит с 9 по 22 июля 2018 года.

В ходе семинара участники прослушают лекции о разработках цифровых технологий и электронной библиотеки, управлении электронной библиотекой, маркетинге информационных услуг и библиотек и др. Также участники ознакомятся с деятельностью Национальной библиотеки и архива Кореи, а также Центральной библиотеки Университета Ёнсе.

Проект «Национальная общеобразовательная электронная библиотека» реализуется в соответствии с постановлением президента Узбекистана от 17 декабря 2013 года при финансовом сотрудничестве с Фондом экономического развития и сотрудничества Республики Корея.

Создание электронного контента на базе библиотечного фонда, его отображение в справочно-библиографическом аппарате библиотеки, поддержка технологии доступа и обеспечения сохранности - важное направление деятельности библиотеки, требующее качественно нового подхода к оценке библиотечного фонда и возможностей его использования.

В рамках реализации проекта при Национальной библиотеке Узбекистана имени Алишера Навои ведется работа по созданию Центра сканирования и оцифровки информационных ресурсов, а также Центра мультимедийных информационных ресурсов, которые будут оснащены листовыми и планетарными сканерами, цветным книжным сканером для работ с раритетными изданиями библиотечного фонда. Проект, общая стоимость которого составляет 11,4 миллиона долларов, реализуется за счет инвестиционных средств Эксимбанка Республики Корея.

(Автор: Фикрет Долуханов)

Твиттер: @FDolukhanov

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