БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будут пересмотрены пошлины на регистрацию IMEI-кодов мобильных телефонов, сказал Trend источник на телекоммуникационном рынке страны.

По словам собеседника агентства, работы в этом направлении активизировались после соответствующего указа главы государства о внесении изменений в закон "О государственной пошлине".

"Речь идет о применении дифференцированного метода регистрации мобильных телефонов. Соответствующему ведомству страны поручено провести исследования данного метода. Полагаем, что к концу года об этом будет объявлено", - сказал источник.

Дифференцированный метод регистрации мобильных телефонов предполагает классификацию пошлин на мобильные телефоны высокого, среднего и низкого ценового сегмента, что позволит определить фиксированную пошлину на мобильные телефоны в зависимости от их стоимости и модели. Например, пошлина на дорогие модели iPhone будут отличаться от пошлины на телефоны более дешевого ценового сегмента.

"Не исключено, что процесс управления дифференциацией будет сложней, однако вполне реализуем. Смущает лишь то, что тарифы будут обновляться ежегодно. Как известно в течение года на рынке появляются новые телефоны, и пока неизвестно как они будут облагаться пошлинами. Хотя можно, например, применить систему категоризации, то есть определить несколько категорий и соответственно вносить в них ту или иную модель и затем регулировать тариф на пошлину в зависимости от того, как на рынке меняется цена. Например, стоимость iPhone 7 после выхода iPhoneX снижается. Соответственно эту модель можно сместить на две категории ниже. Однако это пока лишь видение того, как можно регулировать этот процесс", - сказал источник.

Пока этот вопрос является предметом обсуждений и если будет принято решение о его применении на практике, то, как сказал ранее источник, технически это возможно реализовать, используя преимущества системы регистрации IMEI-кодов мобильных телефонов, позволяющие определить модели и параметры мобильных устройств.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @h_veliyev

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