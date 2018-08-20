Уточнена дата запуска Azerspace-2/Intelsat 38 с космодрома Куру

20 августа 2018 12:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Запуск второго геостационарного спутника Азербайджана Azerspace-2/Intelsat 38 запланирован на седьмое сентября 2018 года, сообщает в понедельник компания Arianespace.

Азербайджанский спутник будет выведен на орбиту ракетой-носителем Ariane 5 ECA с космодрома Куру (Гвианский космический центр), который находится на северо-востоке Южной Америки, во Французской Гвиане.

Окно запуска: 21:56 – 22:31 GMT (5:56 - 6:31 вечером EDT).

Для заправки топливом Azerspace-2 / Intelsat-38 перемещен в устройство подготовки полезной нагрузки S3B.

Вместе с азербайджанским спутником в тот же день состоится запуск спутника Horizons 3e совместного предприятия Intelsat и японского оператора Sky Perfect JSAT Corp.

Спутник Azerspace-2/Intelsat-38 будет выведен на геостационарную орбиту в 45 градусов восточной долготы. В зону его обслуживания войдут страны Европы, Центральной и Южной Азии, Ближнего Востока и Африки.

Первый спутник связи Azerspace/Africasat-1a был запущен на геостационарную орбиту 46 градусов восточной долготы восьмого февраля 2013 года. Запуск спутника был также осуществлен с космодрома Куру компанией Arianespace.

(Автор: Гусейн Велиев)

Твиттер: @h_veliyev

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