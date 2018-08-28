В Азербайджане начнется выдача новых удостоверений личности

28 августа 2018 17:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завершены тесты инфраструктуры выдачи новых удостоверений личности, сказал Trend во вторник источник близкий к проекту.

По словам источника, инфраструктура полностью готова и выдача новых удостоверений начнется с первого сентября.

«Удостоверения будут выдаваться гражданам страны не в массовом порядке, а поэтапно», - сказал источник.

Сертификационный центр будет обрабатывать запросы из центров персонализации, действующих при министерстве внутренних дел Азербайджана. На основании полученных запросов центр будет готовить сертификаты, и направлять их обратно.

На чип удостоверений будут записаны три прикладные программы: персональные сведения о владельце, данные двух сертификатов (первый - сертификат аутентификации, второй - для е-подписи) и так называемый domestic applications функции которой, как сообщалось ранее, позволит автоматически обновлять информацию о владельце удостоверения. Например, в случае смены фамилии или обновлении информации о семейном положении.

Данная информация будет автоматически обновлена посредством специальных картридеров, как только гражданин обратиться за какой-либо услугой в уполномоченный орган, где будут установлены данные устройства. Считывающие устройства будут использоваться в службе ASAN, в некоторых структурах МВД и министерства юстиции.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @h_veliyev

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