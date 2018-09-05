Эльмир Велизаде: В Азербайджане разрабатывается нацстратегия по кибербезопасности (ФОТО)

"Помимо этого в сфере информационной безопасности в стране создана координационная комиссия. Все это указывает на то, что государство уделяет серьезное внимание данной области. Наряду с этим с целью повышения кадрового потенциала в сфере информационной безопасности в вузах расширяется подготовка кадров. Отрадно, что по этой специальности наблюдается семикратный рост в приеме в ввузы, что составило 140 человек ежегодно. Это является наглядным примером того, что уделяется большое внимание кадровой подготовке", - сказал замминистра.