Эльмир Велизаде: В Азербайджане разрабатывается нацстратегия по кибербезопасности (ФОТО)

5 сентября 2018 09:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане ведутся работы по разработке национальной стратегии по кибербезопасности, сказал заместитель министра транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Эльмир Велизаде в среду в ходе мероприятия, посвященного тренингам по кибербезопасности для стран СНГ при поддержке Международного телекоммуникационного союза.

По словам Велизаде, работы в этом направлении ведутся по инициативе министерства совместно с соответствующими госведомствами страны.
"Помимо этого в сфере информационной безопасности в стране создана координационная комиссия. Все это указывает на то, что государство уделяет серьезное внимание данной области. Наряду с этим с целью повышения кадрового потенциала в сфере информационной безопасности в вузах расширяется подготовка кадров. Отрадно, что по этой специальности наблюдается семикратный рост в приеме в ввузы, что составило 140 человек ежегодно. Это является наглядным примером того, что уделяется большое внимание кадровой подготовке", - сказал замминистра.

Новость обновляется

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Азербайджан превратился в основной транспортный центр региона - замминистра
Бизнес 9 июня 14:47
Минсвязи Азербайджана будет развивать сотрудничество с ЕС
ИКТ 7 июня 14:44
В Азербайджане завершены подготовительные работы для выдачи удостоверений личности нового образца
ИКТ 7 июня 14:35
Азербайджан обсуждает с ЕС взаимное признание е-подписи
ИКТ 5 июня 17:03
В Азербайджане разрабатывается национальная стратегия по кибербезопасности - замминистра (ФОТО)
ИКТ 29 мая 12:10
Азербайджан приглашает американские компании инвестировать в ненефтяной сектор экономики (ФОТО)
Экономика 19 мая 11:56
Лента новостей
ВС Армении нарушили режим прекращения огня свыше 80 раз за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 10:16
Сотрудничество в ядерной энергетике может стать прорывом во взаимодействии Беларуси и Узбекистана
Беларусь 10:12
В Азербайджане снизились цены на ряд банковских металлов
Бизнес 10:12
ВВС Турции продолжают операции на севере Ирака
Турция 10:00
Азербайджан ввел сезонные таможенные пошлины на импорт картофеля
Бизнес 09:58
Официальный курс маната к мировым валютам на 5 сентября
Бизнес 09:56
Туркменистан закупит оборудование для кожевенного завода
Тендеры 09:44
В США надеются, что ситуацию вокруг Идлиба урегулируют мирным путем
США 09:34
Минсельхоз Туркменистана объявил тендер
Тендеры 09:34