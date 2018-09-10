В школах Азербайджана возобновят сервис SMS-оповещения родителей об успеваемости детей

10 сентября 2018 12:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Услуга SMS-оповещения родителей об успеваемости их детей в школе будет возобновлена с первого октября, сообщили Trend в понедельник в компании Mobile Solutions&Marketing Technologies (оператор услуги).

Ранее, в связи с летними каникулами сервис SMS-оповещения была временно приостановлена.

«Текущий учебный год в школах начнется 17 сентября. Как известно, в начале нового учебного года формируется расписание уроков, которое затем интегрируется с электронной базой. На эти работы требуется определенное время, в связи с чем сервис полноценно будет запущен в эксплуатацию с первого октября», - сказали в компании.

Сервис SMS-оповещения об успеваемости учащихся внедрен примерно в более чем 40 школах (в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Лянкяране, Ширване, Шамахы, Губе, Агдаше, Исмайыллы, Товузе и Агстафе), участвующих в проекте «Электронная школа». Сервис предусматривает отправку короткого сообщения об успеваемости учеников на мобильные телефоны их родителей. Родители автоматически уведомляются об отсутствии ученика на уроке, полученных им оценках, как только информация заносится в «электронный журнал».

Услуга SMS-оповещения доступна в сети всех операторов мобильной связи Азербайджана (Bakcell, Azercell и Azerfon).

Для подключения к сервису необходимо обратиться в школу или отправить короткое сообщение на номер 9988, указав имя, фамилию, отчество ученика, номер школы, класс и номер домашнего телефона. Ежемесячная абонентская плата за услугу составляет 4,72 маната.

Официальный курс на 10 сентября составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Гусейн Велиев)

Твиттер: @h_veliyev

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