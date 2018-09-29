В Ташкенте пройдёт первый узбекско-российский медиа-форум

БАКУ /Trend/ - 4-6 октября в Ташкенте состоится первый узбекско-российский медиа-форум, организуемый Национальной телерадиокомпанией Узбекистана, Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, передаёт "UzDaily.uz".

В данном мероприятии примут участие видные творческие работники ведущих государственных и негосударственных СМИ, профессора и преподаватели, а также студенты высших учебных заведений, специализирующихся в подготовке специалистов в области журналистики и информационных технологий Узбекистана и России.

Часть форума, посвящённая сфере СМИ, включает в себя такие вопросы как расширение информированности российской общественности об истории, культуре и туристическом потенциале Узбекистана, повышение квалификации отечественных специалистов телевидения и радиовещания, в частности изучение опыта ведущих российских телерадиокомпаний в области подготовки информационно-аналитических программ.

В части, посвящённой взаимодействию информационных агентств будут обсуждены перспективы сотрудничества между информационными агентствами Узбекистана и России в сфере оперативного обмена новостями и дальнейшего развития информационных интернет-ресурсов, а также тенденции влияния социальных сетей в общественную жизнь.

Часть форума о сотрудничестве в области информационных технологий охватывает такие вопросы как обмен опытом в создании и развитии парков ИКТ, повышение квалификации кадров в секторе информационных технологий и коммуникаций, налаживание взаимодействия по развитию национальных интернет-ресурсов.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.