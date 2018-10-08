Азербайджан построил тесные связи со структурами NASA

БАКУ /Trend/ - Азербайджан наладил тесные научные связи со структурами Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и намерен еще больше усилить эти связи, сказал в понедельник журналистам исполнительный директор Фонда развития науки при Президенте Азербайджана Эльчин Бабаев.

По словам Бабаева, в этих целях предусматривается использование научного потенциала молодых кадров, участие которых на тренингах высокого уровня является одной из первоочередных задач.

«Это позволит им продолжить свои научные исследования на международном уровне. Плацдармом для этого может послужить школа по космической погоде (School on Space Weather – SW) международной инициативы по космической погоде (International Space Weather Initiative - ISWI). Именно в данной школе молодые специалисты смогут построить тесные связи, что способствует развитию межкультурного диалога и научного потенциала страны», - сказал Бабаев.

Как считает исполнительный директор Фонда, в настоящее время сохраняют актуальность проблемы в сфере глобальных навигационных и спутниковых систем. В частности, за последние 10 лет, ученые активно изучают воздействие солнечной и геомагнитной активности на биологические и технологические системы.

«Сегодня Азербайджан является членом космического клуба, и школа по космической погоде представляет особую важность для нас, так как страна использует в мирных целях спутники различного назначения. Одна из важных направлений SW является подготовка отраслевых кадров. Из Азербайджана в школе по космической погоде проходят обучение специалисты из шамахинской обсерватории, ОАО «Азеркосмос», национальной академии авиации, а также министерства транспорта, связи и высоких технологий», - сказал Бабаев.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @h_veliyev

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